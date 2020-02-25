En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,87 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088062 -2,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127478 -2,92 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070607 -2,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041266 -2,82 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034789 -2,74 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030567 -2,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136774 -2,00 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,103584 -2,00 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026750 -1,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061891 -1,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)