En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 2,20 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 2,20 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033974 -2,26
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033177 -2,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033974 -2,16
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036279 -2,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033698 -1,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035152 -1,98
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031941 -1,90
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021170 -1,77
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037525 -1,74
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011495 -1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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