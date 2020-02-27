En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,126609 -1,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070179 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,087537 -0,96
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040882 -0,94
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023449 -0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082919 -0,75
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012883 -0,27
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,024208 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036964 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030559 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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