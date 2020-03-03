En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,11 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016815 -1,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020966 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033858 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034835 -1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033699 -1,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033070 -1,10 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037240 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035911 -1,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011409 -1,08 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,034438 -1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)