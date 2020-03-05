En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022658 -1,69
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038768 -1,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015850 -1,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,086382 -1,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022852 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124811 -1,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023675 -1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033592 -1,53
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069277 -1,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016273 -1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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