En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -2,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -1,23
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -1,04
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -1,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -1,03
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010615 -1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011284 -1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057171 -1,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035520 -1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerin ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri
ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]