En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029005 -2,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043772 -1,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033938 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030034 -0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054910 -0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077261 -0,79
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018310 -0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020781 -0,75
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019141 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023806 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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