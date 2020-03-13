En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025034 -9,49
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026391 -9,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040487 -7,50
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098031 -7,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060021 -7,41
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073271 -7,39
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064289 -7,08
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063912 -7,08
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022052 -7,00
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022169 -6,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
20:18 Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]