En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 8,75 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 8,73 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023612 -9,16 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018054 -8,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012558 -8,73 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020675 -7,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069183 -7,91 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080104 -7,84 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047836 -7,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092666 -7,81 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020938 -7,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019012 -7,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)