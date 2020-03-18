En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 4,33 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017263 -4,38 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012014 -4,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018258 -3,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025895 -3,95 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025307 -3,76 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013079 -2,97 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019579 -2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031795 -2,03 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019933 -1,86 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025359 -1,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)