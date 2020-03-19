En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 8,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 4,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,69 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 8,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 4,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,69 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025204 -8,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028636 -4,49
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051164 -3,56
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087298 -3,45
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098805 -3,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067997 -3,43
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069908 -3,39
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034923 -3,38
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,050947 -3,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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