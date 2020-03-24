En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,86 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 5,10 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,73 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027869 -5,86 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,037893 -5,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015409 -2,73 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015967 -2,70 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024977 -2,65 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060232 -2,65 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,019997 -2,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016192 -2,28 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109154 -2,25 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061014 -2,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)