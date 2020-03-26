En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,93 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,47 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022608 -1,08 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016148 -0,93 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067621 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053877 -0,45 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065018 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011806 -0,34 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022875 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021032 -0,31 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060070 -0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080997 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)