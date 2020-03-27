En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,74 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018518 -0,75 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018282 -0,74 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016730 -0,74 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017623 -0,73 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016874 -0,71 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016720 -0,68 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017827 -0,67 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017920 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017097 -0,65 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017456 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)