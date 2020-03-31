En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,97 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,47 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024655 -1,97 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069552 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067011 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102329 -1,41 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103671 -1,37 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036075 -1,30 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090204 -1,28 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038720 -1,14 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054965 -0,91 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010810 -0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)