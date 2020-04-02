En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,62 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027177 -1,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030401 -1,85 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073054 -1,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053776 -1,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053597 -1,11 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066919 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,116491 -1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064927 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070584 -0,95 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094702 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)