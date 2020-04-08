En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042288 -0,57 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066897 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023650 -0,27 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015896 -0,21 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017919 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018795 -0,08 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,012755 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,014728 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012947 -0,05 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,021433 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)