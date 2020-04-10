En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.



BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023659 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)