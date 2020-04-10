En fazla kaybettiren BES fonları
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023659
|-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:52 Kaynak: AA
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