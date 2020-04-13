En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,97 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033665 -1,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010965 -0,97 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023491 -0,71 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092184 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029705 -0,63 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035120 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014010 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085224 -0,36 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016262 -0,34 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,057508 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)