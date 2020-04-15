En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,52 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040582 -0,52 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031133 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073320 -0,39 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108856 -0,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037937 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073068 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107484 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056751 -0,22 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075461 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)