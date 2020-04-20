En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038632 -1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024536 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039568 -1,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040776 -1,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039424 -1,31 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012512 -1,31 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043529 -1,31 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040183 -1,30 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037127 -1,30 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041926 -1,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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