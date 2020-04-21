En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika
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En fazla kaybettiren BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,90 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033779 -1,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029807 -1,02
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024314 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039068 -0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040408 -0,90
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039822 -0,90
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043139 -0,90
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012400 -0,90
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041553 -0,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024527 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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