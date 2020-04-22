En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,45 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,52 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029066 -2,49 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032953 -2,45 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024552 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022885 -1,35 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017934 -1,34 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018552 -1,34 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118195 -1,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070162 -1,33 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022967 -1,30 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018410 -1,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)