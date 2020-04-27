En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,12 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 5 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029455 -2,31 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033787 -0,14 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070294 -0,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073095 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058402 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)