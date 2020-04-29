En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047647 -1,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031609 -1,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,060480 -0,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018847 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013512 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054820 -0,74 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,115176 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091679 -0,74 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027027 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023422 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)