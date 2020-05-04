En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,96 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030117 -4,74 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073692 -1,96 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023931 -1,60 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016634 -1,57 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022519 -1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059537 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023444 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047062 -0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,060508 -0,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031697 -0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)