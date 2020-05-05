En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,33 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,77 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034060 -4,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030221 -2,90 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016173 -2,77 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023273 -2,75 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022525 -2,45 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023479 -2,37 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120614 -2,36 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024643 -2,35 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,105752 -2,34 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036855 -2,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)