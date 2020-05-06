En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022420 -0,47 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058149 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,124458 -0,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109898 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,095262 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036716 -0,38 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018803 -0,22 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019395 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018905 -0,17 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018939 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)