En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,93 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,91 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" ve yüzde 1,89 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079918 -1,93 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,115542 -1,91 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039518 -1,89 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074082 -1,88 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080738 -1,87 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113224 -1,87 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098892 -1,87 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,058113 -1,84 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076030 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111977 -1,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)