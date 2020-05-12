En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,025151 -1,47 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041235 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041801 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040423 -1,47 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043018 -1,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037867 -1,46 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012806 -1,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044600 -1,46 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013584 -1,46 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039965 -1,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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