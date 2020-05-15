En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,56 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -3,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -1,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -1,66 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076607 -1,63 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -1,57 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098186 -1,57 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073429 -1,54 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112506 -1,51 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111236 -1,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)