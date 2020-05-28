En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,08 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039661 -2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040182 -2,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024169 -2,08 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012301 -2,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038847 -2,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038047 -2,08 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038438 -2,07 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036462 -2,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,038965 -2,06 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041396 -2,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)