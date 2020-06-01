En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032360 -0,92 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035310 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023929 -0,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019309 -0,33 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010984 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028501 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063204 -0,16 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049266 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073075 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,072880 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)