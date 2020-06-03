En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013402
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018580
|-0,54
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077231
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019273
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018671
|-0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019506
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074170
|-0,44
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019310
|-0,43
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017270
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,019044
|-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:49 Kaynak: AA
Son Dakika 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı