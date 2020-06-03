En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013402 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018580 -0,54 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077231 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019273 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018671 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019506 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074170 -0,44 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019310 -0,43 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017270 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,019044 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)