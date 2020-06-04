En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,92 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039765 -1,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024233 -1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040292 -1,92 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038148 -1,92 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012329 -1,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039059 -1,91 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040043 -1,91 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024473 -1,91 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038952 -1,91 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038538 -1,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)