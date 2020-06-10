En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,95 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017541 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033459 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024719 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058937 -0,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019977 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098634 -0,74 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,065192 -0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038657 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024842 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040301 -0,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)