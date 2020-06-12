En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,93 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031806 -4,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037199 -3,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061718 -2,37 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087322 -1,60 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078673 -1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076602 -1,15 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115913 -1,15 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117075 -1,15 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102284 -1,13 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080947 -1,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)