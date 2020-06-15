En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,48 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018001
|-0,60
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017545
|-0,50
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026953
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018552
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019188
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019253
|-0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039749
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018518
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018340
|-0,37
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019239
|-0,37