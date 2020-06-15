En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,48 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,48 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018001 -0,60 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017545 -0,50 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026953 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018552 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019188 -0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019253 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039749 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018518 -0,37 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018340 -0,37 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019239 -0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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