En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,21 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,21 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019245
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034192
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020165
|-0,21
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,022474
|-0,20
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013631
|-0,15
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011249
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015676
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,040783
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024502
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019776
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:31 Kaynak: AA
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