En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,81 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,29 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019090 -0,81 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079234 -0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075864 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020126 -0,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084877 -0,19 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017290 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040676 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042442 -0,12 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012597 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)