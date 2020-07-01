En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032402 -0,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079121 -0,32 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077808 -0,29 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077857 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030828 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019033 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019919 -0,25 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048881 -0,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019739 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)