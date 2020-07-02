En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,41 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,36 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,41 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,36 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128573
|-1,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030243
|-1,41
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018965
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080189
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025595
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080324
|-1,22
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,139803
|-1,21
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,126488
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,066893
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,143238
|-1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:23 Kaynak: AA
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