En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,31 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,31 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019458
|-0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020693
|-0,31
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021227
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019554
|-0,30
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019526
|-0,30
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018626
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018355
|-0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018808
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011046
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019705
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:09 Kaynak: AA
Son Dakika 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 18:01 Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:23 İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor