En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,39 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033837 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063164 -0,54 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077686 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044290 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117314 -0,39 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079798 -0,37 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118574 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082017 -0,36 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,120987 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103765 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)