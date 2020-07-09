En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,04 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,04 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018177
|-1,05
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019366
|-1,04
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021038
|-1,02
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019783
|-1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018638
|-0,99
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018458
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020457
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018670
|-0,97
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020117
|-0,94
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020017
|-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:01 Kaynak: AA
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