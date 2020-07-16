En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038638 -2,39 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148230 -2,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103551 -2,25 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082605 -2,24 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027828 -2,17 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019024 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026352 -0,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089539 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,090301 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025756 -0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)