En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013565 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082416 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082325 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019342 -0,03 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017420 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018711 -0,02 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063438 -0,02 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019861 -0,02 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018531 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019685 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)