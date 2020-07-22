En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,47 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020551 -1,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029593 -1,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031212 -1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041401 -1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044443 -1,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058973 -1,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071052 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037849 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026741 -1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043531 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)