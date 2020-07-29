En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,72 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,56 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,72 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,56 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040042 -5,24
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056630 -4,72
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027261 -3,56
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138996 -3,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089806 -3,53
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020492 -3,47
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079952 -3,45
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079888 -3,44
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025027 -3,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062169 -3,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:27

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi
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