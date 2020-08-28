En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,35 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037045
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043231
|-0,35
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026602
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014267
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068234
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,068978
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,053536
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059482
|-0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012757
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013101
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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